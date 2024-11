La consternación en Alfafar: los túneles, convertidos en morgues con cientos de coches sepultados por la DANA

Vehículos, como el de Maite, que fueron arrastrados a la desgracia: "Vimos que empezaban a flotar y lo encontramos en el borde del túnel". A muy poca distancia encontramos la misma imagen en el paso subterráneo de Sedaví. El agua y el barro aun no dejan ver lo que hay debajo. Emilio iba en su coche cuando se encontró con la tormenta: "Me llegaba por las rodillas, me bajé del coche y me agarré al quitamiedos". Pero el miedo no se quita porque todavía hay tragedias que continúan anegadas.