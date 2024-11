Carlos Mazón, tras los incidentes en Paiporta: "Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla"

El jefe del Consell ha hecho hincapié en que su obligación era tanto "estar al lado del Rey" --"no me pensaba mover de su lado"-- como "estar dando la cara por la gente". Además, ha subrayado que "no es la primera vez" que visita Paiporta en los últimos días: "Estoy todo el día con todo el trabajo que tenemos que activar lo antes posible".

A nivel político, ha asegurado que le trae "bastante sin cuidado" la "gravedad" de lo sucedido. "Me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política; me preocupa la tormenta que ha caído y que tenemos que seguir sacando. Aquí estamos en currar, la tormenta política se la dejo a otros", ha manifestado.

Respeto a si han gritado al Rey o a él, Mazón ha señalado que "han gritado a todos" y se ha "escuchado de todo" en Paiporta. "Y no quiero entrar en a quién sí o no --ha recalcado--. La gente tiene mucha rabia y no voy a entrar en adjudicaciones políticas. Me parece que, de verdad, yo no tengo que entrar en eso".