La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana asegura que la búsqueda de víctimas se centra en cauces y subterráneos tras no detectar en superficie

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que los efectivos están centrados actualmente en "la entrada a los cauces y a los subterráneos" de las zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia, mientras "en superficie ya no se han detectado más" víctimas .

Preguntada por qué la cifra de fallecidos en la Comunitat Valenciana no ha variado en las últimas 48 horas, Bernabé ha indicado que en los dos últimos días "no se han detectado más" fallecidos en superficie y por eso "no se están actualizando" los datos.