Carlo Ancelotti, emocionado por la "terrible" DANA: "No tengo ganas de hablar de fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confiesa que, ante la "terrible" DANA no tiene "ganas" de hablar de fútbol

Ancelotti cree que "la decisión correcta" sería "parar" el fútbol

Minuto a minuto | La última hora sobre la DANA en España

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este lunes que, ante la "terrible" DANA que ha provocado más de 200 muertos en España, no tiene "ganas" y es "muy complicado" hablar de fútbol, ya que debería "ser una fiesta", pero "la gente no está bien", por lo que insistió en que "la decisión correcta" sería "parar", aunque el poder de los técnicos para tomar esta decisión "es igual a cero".

"Tenemos tristeza, estamos muy cerca de todos, de Valencia, de todos los pueblos que se han visto afectados, ojalá esto se pueda resolver pronto. Quiero que comprendáis, estoy seguro que lo vais a comprender, que hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado, como jugar al fútbol, porque nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho", arrancó el italiano la rueda de prensa previa al duelo de Champions ante el AC Milan.

"No tenemos muchas ganas de hablar de fútbol"

En un discurso previo a las preguntas de los medios, Ancelotti expresó que la rueda de prensa sería "sencilla" en la que hablaría "lo menos posible por respeto" a las víctimas de la DANA, que ya supera los 200 fallecidos. "Nos afecta a todos, porque escuchas, lees, ves lo que ha pasado, ha sido algo increíble, terrible", lamentó el técnico, que indicó que prepararán el partido porque son "profesionales" y es "lo que toca".

"No tenemos muchas ganas de hablar de fútbol porque comparado con lo ocurrido en Valencia es menos importante, pero esta es nuestra profesión, seguimos adelante aunque con pocas ganas. Es un partido especial porque vamos a jugar contra el Milan, pero todo pasa digamos a un segundo plano", reiteró.

Y para el de Reggiolo, la "decisión correcta" habría sido no jugar este fin de semana. "Todo el mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido, nadie quería jugar, pero nosotros no somos los que mandan y tenemos que respetar las decisiones que los que están en lo más alto toman", dijo resignado.

"El fútbol es una fiesta. Y la gente no está bien, no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar, porque el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida. Pero nosotros somos empleados de este mundo, no somos los que mandan", manifestó sobre su posición.

Porque su poder para decidir si jugar o no "es cero". "No podemos tomar ningún tipo de decisiones. Todos los entrenadores querían parar, algunos han jugado sin ganas de jugar, porque el poder del entrenador en estos tipos de decisiones es igual a cero", lamentó.

"Hay una frase que dice que el espectáculo debe continuar, pero no es así. Nosotros somos empleados y a veces se toman decisiones y tenemos que hacer cosas que no tenemos ganas de hacer", lamentó un Ancelotti visiblemente emocionado y con la voz entrecortada.

Aún así, cree que "hay muchas maneras de ayudar", incluso siguiendo adelante con los partidos, y destacó la labor del pueblo. "Nunca he visto algo así. Me he informado, es una catástrofe increíble. Creo que la gente, sobre todo la gente, está ayudando mucho. Esto es lo que tiene que hacer cada ciudadano, despertarse, intentar hacer lo máximo para ayudar a estas personas que están muy afectadas", agradeció.

"Lo de la política es un tema muy complicado. No solo aquí en España, sino en todos los países", opinó Ancelotti sobre la gestión política de la tragedia, además de valorando la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; a Paiporta. "No sé qué culpa tiene la política, pero lo que sé es que la frustración de ayer es la frustración de personas que han perdido a todos y que es entendible", valoró.

"Lo que ha pasado es tan frustrante. Ahora yo aquí no estoy para opinar o evaluar lo que ha hecho la política en esta semana. No tengo recursos para hacer esto, tengo solo la tristeza de ver personas afectadas de esta manera. Es difícil pensarlo en 2024, estamos en el 2024 con todas las informaciones del mundo que tenemos. También tú puedes coger la hora exacta de cuando empieza a llover. Este tipo de tragedias no somos capaces de arreglarlas", lamentó.

Finalmente, Ancelotti reconoció que "ha sido una semana difícil", pero "no por lo que pasó en el Balón de Oro", que ganó el español Rodri Hernández. "Es difícil porque el ambiente no es el normal. El Balón de Oro ha pasado y ya está, felicito a los premiados. La tristeza no está ahí, el ambiente distinto es por lo que está pasando aquí en España", insistió.

