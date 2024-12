"Entonces hice un dibujo para intentar representar y homenajear a toda esa gente que veías a diario. En mi barrio, sin ir más lejos, veías todas las mañanas a todos esos voluntarios. Además, gente muy joven y con cosas en plan precario porque en ese momento no había ni botas ni nada y con lo que podían los veías saliendo por la mañana en bici, andando con un cepillo que se habían comprado y me pareció muy bonito, me pareció que, más allá de cualquier organización desde el gobierno o lo que fuese, que a la gente de por sí le salía esa solidaridad, ese querer ayudar como fuese", ha señalado.