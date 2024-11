La 'calle de los voluntarios de la Dana': el emotivo homenaje de los vecinos de Paiporta a sus voluntarios

Un fin de semana más, los voluntarios han sido protagonistas de las tareas de limpieza en los municipios afectados por la DANA y los vecinos de esas zonas han querido hacerle su particular homenaje.

El Ayuntamiento de Paiporta , uno de los municipios valencianos más afectados por la dana, ha pedido a sus vecinos que no intervengan "por cuenta propia" en la apertura de sótanos y garajes , y ha recordado que ya están actuando en ello efectivos de Bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El mensaje va acompañado de un vídeo en el que dos bomberos piden a las personas que acuden como voluntarios a ayudar que tengan "especial cuidado" en intentar no verter basura ni lodo en los desagües o alcantarillas: "Si no, no vamos a poder seguir avanzando como estamos consiguiendo", señalan.