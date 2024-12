Al caer la noche, el frio se nota en casa de Rosa, una vecina de Paiporta afectada por la DANA. Ella misma asegura que en cuanto llegan las 19:00 horas "te quejas pajarito". No olvida cómo vivió aquel fatídico 29 de octubre, intentando salvar su vida en la planta de arriba de su casa.

El aparato de aire acondicionado que tenían en la vivienda era su única esperanza , pero debido a la riada se ha estropeado y ya no funciona

Rosa solamente cuenta con un aparato humificador con el que intenta calentar las estancias donde se encuentra. Tiene que lavar a mano al no tener lavadora y, tampoco, cuenta con una nevera para poder conservar sus alimentos.

Lo único que pide es tener algo para combatir las frías noches. "No tengo nada, no tengo nada, me han dado alguna que otra manta, la gente voluntaria", lamenta la mujer afectada por la DANA de Valencia.