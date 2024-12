Rosa ha perdido a su padre, que quedó atrapado "entre las puertas de acceso a la vivienda". Ella, la hija no ha sido informada del funeral de Estado. Nadie le ha dicho nada de la ceremonia a la que no se puede asistir sin una invitación. Muchas personas critican lo que ha ocurrido al no comunicarles del funeral: "Es indignante", aseguran algunos de los afectados como ha recogido Lydia Cruz en el vídeo.