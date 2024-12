Susana, una mujer que perdió a su marido en Catarroja por la DANA, ha podido hablar con la reina Letizia

"Por favor, que no hayan muerto en vano, nada más; no pido nada más"

Los gestos de cariño de los reyes Felipe y Letizia al consolar a las familias de las víctimas por la DANA

Las historias personales que deja el paso de la DANA en la provincia de Valencia han llenado el interior pero también el exterior de la Catedral en la misa organizada por el Arzobispado en memoria de las 222 víctimas mortales. Entre ellas, está la de Susana, una vecina de Catarroja que el 29 de octubre perdió a su marido y que, tras el funeral, ha podido hablar con la Reina Letizia, a la que ha transmitido un mensaje: "Por favor, que no hayan muerto en vano, nada más; no pido nada más".

Así lo ha señalado esta afectada en declaraciones a los medios tras la ceremonia, a la que han asistido alrededor de 400 familiares, según las cifras del Arzobispado. Susana, que ha seguido la misa en la seo, ha señalado que su nombre no importa, porque el importante es su marido, José Ruiz Torrecilla, que murió cuando intentaba salvar a una chica. A ella la pudieron rescatar sus vecinos pero a su rescatador se lo llevó el agua.

"Soy hija única y tengo a mi padre y mi madre, que es por lo que vivo. Tengo muchos amigos y tengo mucho cariño y mucha familia, pero solo eso no me vale para vivir", relata, y explica que los Reyes se han detenido "muchísimo rato" con ellos y han mostrado "una humanidad" que no ha visto en "políticos de aquí, de Valencia, que les ha resultado indiferente la muerte".

El drama económico, otra de las principales preocupaciones

"Le he pedido por favor que no hayan muerto en vano y que se pueda evitar que haya más muertos por este tema", ha explicado, ya que, según ha subrayado, "Valencia se inunda más de una vez; que ellos intenten evitar que haya más muertos así. Y hablo solo de los muertos", ha dicho, porque también está el drama económico. "Esto no tiene que volver a pasar, no tiene que volver a pasar", ha apuntado, y ha admitido que la ceremonia le ha servido "muchísimo".

A Ana la DANA también le quitó a su marido, Luciano, en Catarroja, y no pudieron encontrar hasta once días después. "La verdad es que ha sido muy emocionante y muy bonito", ha dicho, y ha subrayado que necesitaban esta "despedida" para "por lo menos ver que están ahí, que se están acordando de ellos", al tiempo que ha afirmado haber sentido "una sensación de desahogo" y "un poquito de paz".

"Esperemos que estén tranquilos donde estén. Y nosotros haremos todo lo que podamos desde aquí", ha dicho esta afectada, que no ha podido hablar con los Reyes pero sí saludarles. Con otras personas "se han parado y han estado un buen rato hablando con ellos". "Han estado muy atentos, muy pendientes de todos los que estábamos allí", ha dicho, y ha afirmado que "cada uno es muy libre de hacer lo que quiera", en relación a los familiares que han declinado asistir.

Los políticos, punto de mira en la ceremonia

Ana Romero ha manifestado que en esta crisis "hay que luchar mucho" aún porque "hay muchas cosas aquí que hay que solucionar, que no está todo muy claro", si bien cree que "nunca se va a saber" lo ocurrido porque "entre unos y otros ahora nadie es culpable".

A los políticos les pide que "digan toda la verdad, porque está claro que el que se desbordase el barranco, pues a lo mejor, igual se podía haber evitado hace años atrás con soluciones que parece ser que no se han hecho", pero ha lamentado "las pérdidas de las personas". "Yo fui una de las que se fue a trabajar, tan tranquilos esperando a ver si llovía", ha añadido.

Para Ana, "lo primero que tienen que hacer es darle una solución a ese barranco. Igual que se dio una solución cuando en el 57 se desbordó el Turia", además de otras ayudas personales. En su caso, está en ERTE, aún no ha cobrado, ha perdido dos vehículos, además de a su marido.

También tras el funeral, María, una joven de Paiporta que ha perdido a su tía con la DANA ha explicado que asistir a este acto ha supuesto para familiares de víctimas de este temporal como ella "sacar todo todo lo que nos faltaba por sacar y desahogarnos". "Nos ha dado mucha paz", ha señalado.

María ha explicado que ha acudido sola a la misa, pero ha destacado que en ella ha encontrado a "un montón de personas" que están pasando situaciones como la de su familia. "He venido sola, pero llevo a mucha gente dándome abrazos", ha dicho. "Me ha dado muchísima paz saber que hay gente que lo está pasando igual o peor que yo y que realmente te ayudan. Entre todos, hacemos uno", ha resaltado.

La cercanía de Letizia con los afectados

A su vez, la joven ha resaltado que uno de los abrazos que ha recibido ha sido el de la Reina y que este le ha dado "mucha paz". La joven ha comentado que Letizia se ha acercado a ella. "Me ha visto que estaba sufriendo y ha venido y me ha dado un abrazo. Me ha preguntado a quién había perdido, cuántos años tenía. Y me ha dado mucho confort. Me ha resultado muy humano por su parte que se acercara a todos. A todos los que ha podido se ha acerado"

"Es verdad que no estamos solos. Ha venido mucha gente y me ha dicho: no estáis solos. Y nos han dado mucha paz a todos", ha insistido. "He podido desahogarme", ha añadido.

Otros vecinos ha rechazado entrar en el funeral, como Juan José Monrabal, también de Catarroja, que justifica su decisión en que aún hay cuatro desaparecidos; Sonia, de Picanya, que ha entrado y ha salido llorando al ver a los políticos e incluso hay otros como una mujer que, tras la ceremonia, ha lanzado al suelo una foto de una víctima al paso del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, dentro de la seo, y le ha llamado "cobarde".

Las críticas a la gestión continúan

En el caso de Juan José, perdió a su madre, de 84 años, a la que encontró en su casa. "Pienso que no se debería de haber hecho. No sé si es porque tenían que venir los políticos, tenía que venir Su Majestad o tenía que venir alguien. Pero no lo veo yo bien.

Monrabal afirma que en su cabeza ya no le caben "más cosas" y lamenta que "nada más que hacen que oír mentiras de los políticos que no nos están apoyando en nada". "Mi pueblo es el último pueblo del barranco del Poyo. Yo sé que Paiporta tiene mucho mal y estoy con ellos pero en Catarroja estamos peor que los perros", ha subrayado, y ha lamentado llevan más de un mes con lodo, en su caso, con 30 centímetros de lodo en su garaje.

Y avisa que no descansará y dará "hasta la última gota de sangre y de aliento que me quede por mi madre y toda la gente que han perdido la vida porque ellos no se merecían esta muerte". "Ahora, en estos días que van a venir en Navidad, imagínate en las casas cómo vamos a estar. Muchas fiestas tendrá Mazón y muchas fiestas tendrán los políticos. Pero nosotros, en nuestra casa, lo único que vamos a tener son ganas de llorar", dice emocionado.

El aviso tardío de la DANA

Sonia Fuster, de Picanya, que perdió a su padre, es una de las familias que ha entrado en la seo pero ha salido al ver a los políticos. "¿Qué explicaciones dieron de que hubo apagón informativo, si podían haber entrado en la cuenca hidrográfica y ver minuto a minuto cómo iba el barranco y sin embargo no avisasteis o no fuisteis capaces?", ha preguntado y ha lamentado que lo haya pagado "gente de a pie".

"He perdido a mi padre, he perdido la casa de abajo de mi padre, he perdido dos coches, mi empresa ha quedado muy tocada, ¿algo más? . Y luego encima no respetáis mi dolor, porque no voy a hablar en plural, porque no soy quien para hablar por los demás, hablo por mí. No respetáis mi dolor, yo quería estar con las familias de los afectados; pero quiero que respetéis mi dolor y para mí no me lo han respetado porque no me apetecía verlos, no quería compartir el espacio" con ellos.

Para Sonia, lo sucedido ha sido "un asesinato, o sea, pero uno detrás de otro, por no haber hecho el trabajo bien hecho. Entonces, no voy a compartir espacio con ellos y así lo he hecho, yo me he levantado sin armar ningún escándalo, me he salido con un sofocón, eso sí, pero he dicho, no me quedo con vosotros, no me quedo".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.