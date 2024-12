"Todo esto se podía haber evitado", ha indicado una mujer. "Faltan cuatro personas aún por encontrar.... Si a mi padre o a mi madre no le hubieran encontrado, no me gustaría que esto lo estuvieran haciendo ahora", ha señalado otro vecino cerca de la catedral. Sonia, otra de las afectadas, perdió a su padre y ha acudido al acto entre lágrimas: "Políticos, me da igual el color que sea, que nos han abandonado y nos han dejado ahogándonos, no los quiero ahí dentro".