"Tenemos el convencimiento de que podemos ir por la vía penal y posteriormente por la administrativa , contra las administraciones locales, el gobierno autonómico y el central", insiste Amills. "Nos quieren convencer de que lo que ha matado a la gente es la DANA. Yo no voy a discutir el cambio climático, pero la DANA no ha matado a nadie , sino la riada. La DANA es un fenómeno atmosférico al que ya estamos acostumbrados en el Mediterráneo y que se previó al menos con 48 horas de antelación", explica.

"En 1957 hubo una riada en Valencia y hubo unos 80 fallecidos. Ahora ha muerto gente donde no cayó una sola gota. ¿Cómo se entiende que la gente haya muerto ahogada en garajes sin que nadie les haya dicho que no bajen, o que estuviese la gente en las carreteras...? Había muertos ya a las 18 horas y hasta las 20:15 no llegó el primer aviso de Emergencias", lamenta.