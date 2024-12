La indignación no se ha evaporado de un ambiente que, pese a todo, fue conforme al acto. Algunos familiares decidieron salir de la Catedral al no estar de acuerdo con la presencia de políticos , algo que se ha unido a las protestas de familias indignadas a las puertas de la Catedral. Un ejemplo de ello es S onia Fuster, que perdió a su padre en las trágicas inundaciones , con la que 'La mirada crítica' ha hablado este martes en directo.

Sonia ha dejado clara su indignación con todos los políticos y la gestión que han hecho de la DANA: "Solo pido que hagan bien su trabajo porque en este caso no lo hicieron y nos dejaron con el agua al cuello. Nosotros como ciudadanos somos responsables pagando los impuestos, pero ellos no lo hacen y siguen ahí, pero encima tienen la poca vergüenza de venir al funeral de las víctimas ¿Esta es nuestra representación? No la quiero", ha protestado.

Sobre la presencia de los Reyes, ha dicho: "A mí eso ni fu ni fa, su presencia ni me molestaba ni me dejaba de molestar. A mí lo que me molestaba eran los cargos políticos y responsables de la muerte de mi padre. Era un funeral para las víctimas y no han respetado el dolor. Necesitaba que respetaran mi espacio de intimidad y no lo han respetado".