Tras varias semanas tratando de recuperar su negocio, su propia casa y ayudando a otros a recuperar la conexión eléctrica, José Antonio trabaja sin descanso para atender los númerosos encargos que recibe de afectados por la DANA. "No hay electricistas suficientes. Con los que somos de aquí de la zona no damos abasto. Necesitamos a más profesionales de Valencia y también de Castellón", asegura.

Este electricista ha podido volver a trabajar gracias a ayudas privadas. "Las herramientas que llevo me las proporcionó la Federación y la furgoneta también la tengo por ayudas privadas como la de Juan Roig. Estamos muy abandonados", lamenta este profesional, que denuncia que "no hemos cobrado nada de las ayudas públicas y, aunque tengo un buen seguro, tampoco he recibido nada del consorcio, es tercer mundista tener que funcionar con donaciones cuando pagamos nuestros impuestos".