"Estamos como pajarillos que nos han soltado de la jaula y no sabemos para donde tirar", así define José Manuel, la situación que están viviendo casi mil mayores de la localidad de Picanya , que tenían en el Hogar del Jubilado del municipio su lugar de reunión.

El 29 de octubre, el agua y el lodo arrasó la primera planta de este local histórico, propiedad del ayuntamiento. Afortundamente, esa tarde no había nadie porque habían cerrado, pero se han quedado sin el bar, la peluquería y el salón de juegos. "No hay nada. Todo está destrozado. Aquí venía la gente a tomar un café y jugar la partida con los amigos y muchas mujeres venían a hacerse el pelo con la peluquera que teníamos. Eso se ha perdido", lamenta Manuela, presidenta de la entidad desde hace 18 años, que afirma que "estamos abandonados. El ayuntamiento hace lo que puede, pero Mazón aquí no ha venido para nada, necesitamos ayuda porque Picanya existe".