Los hechos que motivaron la detención han sido cometidos desde el año 2021 en Suecia , el detenido trabajaba como influencer cuya actividad consistía en publicar videos y retransmisiones en directo en las redes sociales no teniendo registrada ninguna actividad empresarial ni declarando ningún tipo de ingreso.

Una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria sueca demostró que los ingresos que obtuvo por actividades empresariales procedían de la cooperación con diversas casas de apuestas que tenía contratadas con fines de marketing, las cuales no tenían licencia de juego, recibiendo los pagos en forma de criptomonedas y productos de lujo.

Los investigadores también descubrieron que a través de las cuentas del fugitivo se movían grandes cantidades de dinero , incluso en cuentas de sus familiares, que no podían explicarse con sus ingresos legales, llegando a la conclusión que dichos ingresos procedían de actividades delictivas.

Igualmente se pudo demostrar que el evadido dirigía una sociedad unipersonal que no tenía registrada y de la que no cumplía con la obligación de contabilizar las operaciones de la empresa y no conservar los libros contables, todo ello con la intención de evadir impuestos.