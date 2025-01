"Solo tengo ganas de llorar y que no me vean mis hijas porque no sé para dónde tirar", así describe Juan Ángel el sentimiento de las cinco familias de Catarroja que van a tener que derribar sus adosados ubicados en una urbanización de Catarroja (Valencia) situada a unos pocos metros del tristemente conocido barranco del Poyo .

Aún así, los afectados no saben cómo van a afrontar los gastos de la demolición. "Yo todavía tengo que pagar 85.000 euros de hipoteca", explica, además todavía no saben cómo van a pagar la reconstrucción de las viviendas. "Todavía no hemos recibido ninguna ayuda ni la indemnización del Consorcio, no sabemos con el dinero que vamos a contar", lamenta.