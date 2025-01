En minutos, la cuenta de Instagram de su taller comenzó a recibir centenares de mensajes . "No paraban de llegar insultos y amenazas de muerte , hasta el punto que tuve que poner la cuenta en privado porque la tenía abierta. Además, también me llegaron amenazas por Whatsapp y por el correo electrónico", afirma.

En el ninot se puede ver al jugador del conjunto merengue con una equipación en la que se mezcla el uniforme del Real Madrid y el de la selección de Brasil. El futbolista aparece con una gran sonrisa y en su mano no porta el soñado "Balón de Oro", al que aspiraba, si no el no tan honorífico "Cagalló d´Or". "Nuestra idea era realizar una sátira de la polémica que se produjo cuando parecía que se le iba a otorgar a Vinicius el Balón de Oro y al final se premió al español Rodrigo, lo que provocó la pataleta del jugador y del club madridista", explica Navarro.