En medio de la destrucción y la desolación, los dos jóvenes se conocieron. Después de horas compartidas de duro trabajo surgió el amor. "Soy voluntaria de la DANA y he estado tres meses en Valencia y durante este tiempo he conocido a una persona maravillosa que hizo que me enamorara hasta más no poder", cuenta Luna en un vídeo que ha subido a sus redes sociales y que cuenta con miles de visualizaciones y likes. En las imágenes, se ven escenas de la joven pareja colaborando en las tareas de limpieza y disfrutando en sus momentos libres.