El audio lo mandaba una socia y profesora de la academia, advirtiéndole de que el agua del barranco se había desbordado y que ya había inundado muchas casas. "Ella me llamó que bajara y yo no entendía nada porque en ese momento no estaba lloviendo". Más tarde recibió otro audio mientras se dirigía a la academia en el que la profesora le pedía ayuda porque el agua ya les estaba encerrando.