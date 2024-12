No importa que sea festivo. No importa el día que sea. Los voluntarios no fallan y siguen con su ayuda en las localidades más afectadas por la DANA del pasado mes de octubre. En un día como Navidad, no hay descansso y la gente ha seguido estando cerca de quienes más lo necesitan, como informan Manel Sosa y Sergi Fernández en el vídeo desde Paiporta y Clara Marzá y Carlos Sampedro desde Catarroja.