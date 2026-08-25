Detenidos tres menores acusados de agredir a otro con un palo y dejarlo inconsciente en Gandía, Valencia

Los implicados fueron puestos a disposición de Fiscalía de Menores como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria

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GandíaAgentes de la Policía Nacional han detenido a tres menores, uno de 16 años y dos de 17, como presuntos autores de la agresión a otros dos, uno que resultó herido leve y otro al que supuestamente dejaron inconsciente tras golpearle con un palo tipo palé en la Playa de Gandía (Valencia), según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado 18 de agosto. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía fueron alertados, sobre las 4.30 horas, para dirigirse a un punto de la calle Legazpi de la localidad donde se había producido un altercado entre distintos jóvenes con resultado de dos menores lesionados.

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La agresión a los dos menores

Según avanza Levante-EMV, fue un grupo de chicas que salía de una discoteca la que vio a uno de los heridos, sin camiseta, descalzo y con restos de sangre, las que alertaron a la Policía de lo que estaba sucediendo.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron a una de las víctimas, un menor de 17 años, que presentaba lesiones de carácter leve, y a otro también menor de la misma edad, inconsciente con heridas en el rostro compatibles con haber sido causadas con un objeto contundente. La víctima había perdido, además, varias piezas dentales.

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Los menores agredieron a las víctimas con un palo tipo palé

Los policías alertaron a los servicios sanitarios que trasladaron al herido más grave al hospital mientras que el otro dijo que iría al médico por sus propios medios.

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Los agentes se entrevistaron en el lugar con testigos presenciales y localizaron a tres menores como presuntos autores de los hechos y hallaron en las inmediaciones un palo tipo palé con el que presuntamente cometieron la agresión.

Los presuntos implicados fueron puestos a disposición de Fiscalía de Menores como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria con resultado de lesiones graves.