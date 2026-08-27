El Centro de Coordinación Operativa Municipal de Valencia ha ordenado la evacuación del pueblo y los cámpins de El Saler

Una veintena de medios lucha contra un incendio forestal en Salas de Bureba, en Burgos

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ValenciaEl Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de València ha ordenado la evacuación del pueblo y los cámpins de El Saler ante el avance del incendio forestal declarado este jueves en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa, en el que se ha activado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

El Ayuntamiento de València ha informado de que se ha decretado como medida preventiva la evacuación del vecindario y de los usuarios de los cámpins de esta pedanía de València, para lo que se han movilizado autobuses de la EMT.

El incendio forestal

La Alquería del Basket y la Fonteta de València se han habilitado para acoger a las personas desalojadas, mientras que el Consistorio ha solicitado a la Generalitat Valenciana el envío de un Es-Alert en la zona para avisar de la evacuación.

Además, ante la evolución del fuego, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha aumentado a las 16:48 horas de situación 1 a situación 2 del PEIF de la Comunitat Valenciana este incendio forestal.

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El nivel 2 es una situación de preemergencia que se activa cuando la evolución de un incendio forestal puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro. Los bomberos también habían desalojado previamente la playa próxima al incendio, así como la torre 1 de viviendas de esa zona y el aparcamiento debido al humo.

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En la extinción del incendio trabajan siete medios aéreos -cinco de la Generalitat y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)- y doce dotaciones de bomberos municipales de València. La carretera CV-500, que une este espacio natural con València, se mantiene cortada en los dos sentidos y la Policía también está controlando los accesos y evitando que entren autobuses públicos.

Hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA), establecido en el Parque de Bomberos de El Saler, se está desplazando la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha pedido por redes sociales "máxima prudencia y atención a las indicaciones de los equipos de emergencia".