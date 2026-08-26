Una veintena de medios aéreos y terrestres lucha contra un incendio forestal originado este miércoles en Salas de Bureba

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La Junta de Castilla y León ha declarado este miércoles Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad de Salas de Bureba (Burgos), según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

El incendio se ha originado a las 15:55 horas de este miércoles y se ha elevado a gravedad 1 a las 17:41 horas por la posibilidad de poder peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas y suponer leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabaja un operativo formado por una veintena de medios aéreos y terrestres, entre ellos un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas, tres autobombas, un bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, tres aeronaves y bomberos.

Una veintena de medios aéreos y terrestres lucha contra un incendio forestal originado este miércoles en Salas de Bureba (Burgos) y que se ha declarado de nivel 1 dentro del índice de gravedad potencial (IGR) por la posibilidad de que pueda afectar a masas arboladas de más de treinta hectáreas.

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Leves restricciones a la población

El fuego se ha originado este miércoles poco antes de las 16:00 horas y, una hora y media después se ha elevado su nivel de riesgo, por la posibilidad de que el incendio pueda ocasionar leves restricciones para la población o leve afectación a infraestructuras, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León. A través de su perfil de X, la Consejería también ha explicado que se ha podido cortar la cabeza del fuego que afecta a pinar rodeado de campos de cultivo.

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Sin embargo, en el flanco izquierdo las llamas han alcanzado las copas de algunos árboles y se acercan al perímetro de los cultivos, así como el humo dificulta las labores de extinción. En el lado derecho operan medios aéreos debido a la menor intensidad del incendio en esa área y el ejecutivo autonómico indica que ni las llamas ni humo se dirigen hacia Cornudilla, una localidad de 60 habitantes cercana.

De momento se desconocen tanto las causas como la superficie afectada por este incendio en el que trabajan un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, un buldócer, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros.