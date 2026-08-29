Los vecinos pueden coger libros, llevárselos a casa y devolverlos después de un tiempo

Estas iniciativas buscan fomentar la lectura y acercar la cultura a los vecinos

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Cualquier espacio puede convertirse en un lugar para leer, especialmente durante el verano. En algunos municipios, además, se han aprovechado lugares que habían quedado en desuso para acercar los libros a los vecinos.

Es el caso de Ayódar, donde una antigua cabina telefónica se ha transformado en un punto de lectura. Con los teléfonos completamente en desuso y ante la necesidad de ofrecer compañía, especialmente a las personas mayores que pueden encontrarse solas durante el invierno, los vecinos pueden coger libros, llevárselos a casa y devolverlos después de un tiempo.

De un cajero a una pequeña biblioteca

La iniciativa también se ha puesto en marcha en Gátova, donde un cajero ha sido reconvertido en una pequeña biblioteca de acceso permanente. La idea surgió de un vecino implicado en la actividad cultural del pueblo, que se ofreció a realizar la obra para que los vecinos puedan acceder a los libros las 24 horas del día.

Estas iniciativas buscan fomentar la lectura y acercar la cultura a los vecinos, tanto mayores como pequeños. Espacios cotidianos o que habían quedado sin uso encuentran así una nueva utilidad como puntos de acceso a los libros.