Dos estilos que parecían imposibles de fusionar, ha sido posible gracias al arte de Antón Cortes

Rozalén anuncia por sorpresa que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja: "Qué fuerte es esto"

Compartir







Aunque hace casi dos décadas que la muerte de Michael Jackson dejó un vacío enorme en el mundo de la música. Fue considerado como el rey del pop y quien revolucionó los géneros musicales que hasta entonces se conocían. Porque el fue uno de los primeros ídolos que consiguió mezclar varios de ellos y crear un estilo propio.

Algo parecido es lo que ha hecho Antón Cortés con sus canciones. Hasta ahora no se había escuchado a Michael Jackson en su versión más española, más flamenca, pero este artista ha conseguido que cada uno de sus acordes suenen como si el el rey del pop hubiese compuesto sus canciones para ser bailadas entre palmas.

Desde que "tiene uso de razón", la música ha sido su pasión y ahora se dedica a ella "por vocación". Ahora es conocido por muchos de sus seguidores por conseguir doblar a Michael Jackson desde el flamenco, un estilo "mágico" que "puede escoger cualquier estilo musical o cualquier canción y lo puedes transformar".

Sus nuevos retos y proyectos

Cuando Antón tenía solo 14 años ya se había subido a un escenario, inspirándose en leyendas del flamenco como Camarón de la Isla, Alejandro Sanz y alguien más alejado de este mundo tan andaluz: Michael Jackson. Porque cuando escuchaba una canción de él, "escuchaba una bulería de Camarón y los encontraba prácticamente iguales cantando".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso ha querido hacer un homenaje a todos los que un día fueron su inspiración y ha decidido juntar estilo con letra y de ello ha surgido unas versiones que ha encantado a miles de personas. Muchos no se imaginan cómo ha podido fusionar dos estilos tan diferentes, pero el artista defiende que "para crear primero tienes que tocar y cantar sin pensar".

Así fue como lo hicieron: "Nos metimos en la sala de ensayo y prácticamente salió solo". Lo que se hace desde el corazón, sintiendo el ritmo dentro, salen verdaderas piezas dignas de crear obras como 'Brillando con luz propia' el álbum que verá la luz en septiembre de un pionero que ya tiene un nuevo reto en su cabeza.