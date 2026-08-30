Las señales de alerta de tu mascota en verano: los síntomas por los que tendrías que acudir al veterinario

El Registro Informático Valenciano de Identificación Animal señala que hay 387.248 perros y 96.247 gatos en Alicante a los que hay que sumar otras 4.000 mascotas como hurones o aves

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La presencia de mascotas sigue creciendo en los hogares alicantinos hasta el punto de que el número de perros y gatos ya ha superado al de niños y adolescentes en la provincia de Alicante.

Según recoge el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA), hay 483.495 de estos animales de compañía en la provincia de Alicante, mientras que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que hay un total de 334.876 menores de edad (de 0 a 17 años).

Por especie, el RIVIA señala que hay 387.248 perros y 96.247 gatos en Alicante al cierre de 2025. Una cifra que es aún mayor si contabilizamos como mascotas los casi 4.000 ejemplares de otras especies como hurones, aves o reptiles que hay registradas.

En este sentido, las mascotas no solo no dejan de crecer, también se han convertido en una parte fundamental de las familias, donde son tratadas como un miembro más y reciben todo tipo de cuidados y mimos por parte de sus dueños, que destinan gran parte de su tiempo y de su presupuesto a garantizar el bienestar de sus animales.

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Más de 15 millones de mascotas en España

En España ya hay más de 15 millones de animales de compañía en los hogares, casi el doble que niños y adolescentes de hasta 17 años. La mitad de las mascotas son perros, mientras que los gatos representan cerca de un 40%, según la Estadística Nacional sobre la Protección Animal, que incluye el primer estudio oficial del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre el número de animales de compañía en España.

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El estudio refleja que hay un total de 15.171.569 animales de compañía en los hogares españoles, dato estimado a partir de las inscripciones en los registros autonómicos entre 2021 y 2025, mientras que la última Estadística Continua de Población del INE (Instituto nacional de Estadística), indica que en España residían el pasado 1 de abril de 2026 un total de 7.826.974 niños y adolescentes de hasta 17 años, más de la mitad que animales de compañía.