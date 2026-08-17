Una perrita de raza pug de seis años rescatada de Corea del Sur ha sido la ganadora del World’s Ugliest Dog Contest 2026 celebrada en California

Muchos de los perros que se presentan al certamen llegan de refugios, pues su objetivo es fomentar la adopción de mascotas

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Jinny Lu, una perrita de raza pug de seis años rescatada de Corea del Sur, ha sido la ganadora del World’s Ugliest Dog Contest 2026, un concurso que este año celebra su 50 edición en California y que galardona al perro más feo del mundo. En él participan perros de todas las razas y lejos de enfocarse en la belleza, el objetivo del evento es fomentar la adopción de estos animales.

Muchos de los perros que se presentan al certamen llegan de refugios o fueron rescatados. Es el caso de Jinny Lu, que fue rescatada en las montañas de Corea del Sur antes de ser adoptada y trasladada a California.

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50 años promoviendo la adopción de mascotas

El certamen, que este año ha cumplido 50 años, se ha celebrado este sábado en el recinto ferial del condado de Sonoma, en la ciudad californiana de Santa Rosa. Tras cuatro años intentando alzar el premio, Jinny Lu ha sido por fin galardonada con el título de la perrita más fea del mundo y su dueña, Michelle Grady, ha recibido cinco mil dólares por alcanzar el primer puesto.

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Segunda en el pódium ha quedado Pinky, un cruce de chihuahua y pomerania, cuyos dueños han recibido 3.000 dólares, mientras que Otto, un cruce de chihuahua, ha quedado tercero y se ha llevado un total de 2.000 dólares.