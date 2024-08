El padre de Miri Pérez-Cabrero, entre lágrimas, lanza una petición a su hija: "No me digas eso"

La relación entre Miri Pérez-Cabrero y su padre, Edu Pérez-Cabrero , es realmente especial y una vez más ambos lo han demostrado en el último vídeo que la exconcursante de ' Supervivientes ' ha compartido en sus redes. En él, la influencer y su progenitor han disfrutado de un momento íntimo en donde el arquitecto se ha desahogado y entre lágrimas le ha hecho una petición para cuando él no esté. ¡Todo un momentazo!

Ante su conmovedora petición, Miri Pérez-Cabrero no ha dudado en complacer los deseos de su padre, aunque le haya pedido que no hablen más acerca de ese tema. "No me hables de eso. Me da yuyu", le ha insistido.