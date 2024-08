El regalo de Luitingo a Jessica Bueno por su 34º cumpleaños: "Qué suerte tengo"

José Luis Romero Magro - verdadero nombre del cantante de Triana -, se encuentra en plena gira de verano. A pesar de tener su agenda repleta de conciertos por toda Andalucía, el sevillano no descuida su relación de pareja con la de Los Molares, que intenta acompañarle a él y a su banda a todos sus conciertos.

Este fin de semana, Miss Sevilla 2009 ha podido celebrar su cumpleaños con los suyos . El mismo día 17, su novio tocaba en la feria de Málaga y ella, que podría haberse quedado en su pueblo junto a sus padres, su hermano o sus hijos, no dudó en acompañarle. Allí, Luitingo decidió sorprenderla con un peculiar regalo. Más tarde regresaban a su casa familiar en el pueblo para vivir también en familia este día tan especial.

"No sé ni por donde empezar… pero vivir tus 34 años a tu laíto va a ser una pasada. Quién nos iba a decir a nosotros donde nos íbamos a conocer, cómo y demás", escribe mientras promete estar "el uno para el otro, y el otro para el uno".

" Me alegro muchísimo de que Dios nos haya puesto en el camino" , agradece mientras reconoce que continúa dándole "vergüenza mirarte a los ojos fijamente (sobre todo cuando canto), decirte que no las hay ni más guapa, ni más bonita en todos los sentidos".

"Deseo que seas muy feliz, y que jamás dejes de sonreír. Encontré un tesoro, y pienso cuidarlo y mimarlo como hasta ahora. Me encanta estar a tu lado, besarte, abrazarte, asustarte por la casa, que me acompañes a los cantes, ver pelis y series, que me toques el pelo para dormirte…", confiesa revelando detalles íntimos de su relación.