Alejandra Rubio se enfrenta a Alessandro Lequio por lo que dice de su novio: "No tienes lo que hay que tener para decirlo delante de mí"

Alejandra Rubio no quiere dar detalles del trabajo de Carlo Costanzia y Alessandro Lequio le criticaba por ello

"No te preocupes que si no hay paz, no habrá paz", reprochaba Alejandra Rubio

Alejandra Rubio tiene muy claro el porqué de los ataques del hijo de Carmen Borrego: "Es una motivación económica"

Alessandro Lequio ha criticado que Alejandra Rubio no dé detalles del nuevo trabajo de su pareja, Carlo Costanzia. Además, dice que no entiende que trabaje para otros porque eso implica tener un horario y una "constancia" y Alejandra Rubio le ha plantado cara en 'Vamos a ver'.

La polémica por el trabajo de Carlo Costanzia

"¿No sois periodistas? ¡Informaros mejor de las cosas!", decía Carlo Costanzia a la prensa ante las preguntas sobre su nuevo trabajo. Alejandra Rubio contó que su chico ya está trabajando, pero no quiso entrar en detalles y los reporteros se dirigían al protagonista para saber en qué está trabajando.

En 'Vamos a ver', Alessandro Lequio apuntaba que no le cuadra que Carlo tenga un trabajo por cuenta ajena: "No me encaja, tiene un horario y una constancia".

Alejandra Rubio se enfrenta a Alessandro Lequio

Tras la polémica, Alejandra Rubio ha vuelto al plató de 'Vamos a ver' y, tras decir que no va a justificar la actitud de su chico ante las cámaras, sí decía: "A mí también me pasa que estás hasta arriba y te toca una persona que... no se ve todo".

Eso sí, se enfrentaba sin problemas a Alessandro Lequio diciendo: "No me mola la gente falsa porque yo podré ser muchas cosas, pero falsa no. Lo de faltar el respeto al padre de mi hijo cuando no estoy porque no tienes lo que ha que tener para decírmelo cuando estoy delante, sinceramente no lo entiendo".

Y es que aunque han vivido muchos conflictos mediáticos, desde que Alejandra empezara a colaborar con 'Vamos a ver', su situación había sido buena: "Hemos tenido una relación cordial, no te preocupes que si no hay paz, no habrá paz".

"Hay que respetar", le exigía y Alessandro le pedía que no pusiera "cara de circunstancia" y aseguraba que respeta a todo el mundo. Sin embargo, Alejandra no lo cree: "Hay que saber respetar y tú no sabes respetar cuando das opiniones sobre mi pareja y mi suegra, que jamás las tienes conmigo, no cuentes porque decir actor mudito es de ser un ignorante ¡Ve y hazlo tú!"

"Nunca he visto una interpretación de él, me fío de lo que me contaron, me dijeron que tenía un papel que no hablaba, eso lo llamo actor mudito, no pongas cara de circunstancia porque lo del trabajo lo dijiste tú", reprochaba Alessandro, que añadía: "No sé por qué te empeñas en ocultar el trabajo de tu pareja" .

Alejandra Rubio confirma que está trabajando en un "proyecto personal"