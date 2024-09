"No quería subir nada del hospital, así que ya estoy mucho más recuperada y me siento mejor. Gracias por los mensajes", ha señalado la que fuera concursante de 'Supervivientes', explicando su ausencia de estos días. Sin duda, sus primeras palabras en redes sociales han ido dedicadas para sus dos apoyos incondicionales: Asraf Beno y su hijo Alberto. "El elefante que me fio Albert me ha acompañado durante estos días y él no se ha separado de mí salvo para ir al cole. Mis dos chicos han estado pegados a mí, dándome mucho amor", ha reconocido la influencer.