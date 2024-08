Alma Bollo enseña su barriga posparto tras dar a luz a su segundo hijo: la realidad después del parto

Alma Bollo enseña el estado real de su barriga tras convertirse en madre de su segundo hijo . La exconcursante de ' Supervivientes ' recibió el alta hospitalaria hace un par de días, aunque aún guarda en su carrete fotográfico numerosas imágenes, vídeos y anécdotas del parto de Miguel, su segundogénito y el primer vástago que ha tenido junto a Miguel Lara Luna, su actual pareja. Haciendo gala de su naturalidad, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha querido visibilizar la realidad de su cuerpo y no ha dudado en presumir y enseñar su tripa posparto tras dar a luz.

La creadora de contenido daba a luz al pequeño Miguel hace menos de una semana tras un parto algo más difícil de lo esperado, pero sin complicaciones de gravedad. En casa no pueden estar más enamorados del recién nacido, que llegó a este mundo pesando 4,100 kg y con 54 cm de largo. Ahora, ha querido enseñar su barriga.

Esta realidad no parece importar ya nada a la feliz mamá del recién nacido Miguel Lara Cortés, que nada más dar a luz, no dudaba en fotografiarse desde el baño del hospital en el que tuvo a su hijo. Esta imagen, en la que se puede ver a la influencer con una braga de posparto desechable, muestra la realidad de Alma, cuya tripa ha disminuido bastante de tamaño aunque no como la de otras muchas celebrities y compañeras de redes que parecen tener pospartos y recuperaciones de otro mundo.