Susana Bianca, sin poder moverse, recuerda su accidente tras ser atropellada con Amor Romeira: "Casi me muero"

Susana Bianca habla de algunas de las secuelas que tiene tras haber sido atropellada por un coche junto a Amor Romeira

Agradecida por poder contarlo, recuerda el accidente de tráfico en el que casi muere y que fue un punto de inflexión en su vida

La exconcursante de 'GHVIP' y la colaboradora de 'Fiesta' fueron trasladadas en ambulancia al hospital y atendidas de urgencia

Susana Bianca recuerda el accidente en el que casi pierde la vida tras ser atropellada junto a Amor Romeira mientras iban en moto. La exconcursante de 'GH VIP' y la colaboradora de 'Fiesta' se encuentran fuera de peligro, sin embargo, necesitaron ser trasladadas al hospital en ambulancia y ser atendidas de urgencia tras ser arrolladas por un cocho mientras circulaban. Sin apenas poder moverse por las lesiones ocasionadas, la modelo curvy revive en su mente el grave accidente en el que casi muere.

La de Las Palmas de Gran Canaria aún tiene muy presente el día en el que, mientras viajaba en un vehículo VTC, casi pierde la vida. Afortunadamente para ella todo quedó en un susto, sin embargo, aquel accidente hizo un clic en su mente. Este nuevo susto que ha vivido junto a su amiga Amor Romeira le ha hecho recordar todo aquello.

Fue precisamente la colaboradora la encargada de anunciar lo acontecido. Sin entrar en demasiados detalles ni ofrecer parte de lesión alguna, Romeira se limitaba a dar las gracias por no haber sufrido daños mayores.

Ahora, "con mucho dolor" a pesar de la medicación que le han suministrado como para estar "K.O", Susana Bianca habla del dolor que tiene y de las dificultades que presenta a la hora de escribir por la lesión que presenta en una de sus muñecas. "No puedo escribir mucho por una muñeca que no la puedo mover", dice mientras confiesa estar apoyándose en la escritura inteligente a través de audio de su teléfono para poder emitir este comunicado.

Llevo horas desvelada… con mucho dolor y asimilando todo. Me sorprende, porque me recetaron cosas con las que debería estar K.O y en el quinto sueño, pero bueno… No me siento nada bien", relata tras revivir el gran susto de su vida.

Ya saben que por aquí siempre muestro mi realidad en todo y aprovecho para decirles un par de cosas. Lo necesito. No puedo escribir mucho por una muñeca que no la puedo mover. Me ayudo del audio ya que necesito soltar y desahogarme".

"Tuve un accidente una vez en un uber y casi me muero. Fue un antes y un después en mi vida", dice mientras recuerda este episodio del que ya ha hablado en otras ocasiones.

Susana siente "miedo y respeto" a la carretera. Por eso, desde que casi pierde la vida en un accidente, es mucho "más consciente". Se compara con una "mami" por esa cautela y precaución que siempre tiene y por la que muchos le han tachado de "exagerada". "Me dicen no pasa nada', 'es un trayecto corto', 'he bebido poco', 'no me va a pasar nada', bla, bla, bla… Hasta que pasa".

La canaria, que ha tenido otro choque de realidad tras ser atropellada mientras iba en moto con Amor Romeira ha aprovechado el altavoz que tiene en redes sociales para mandar un mensaje. Consciente de la suerte que tiene por haber sobrevivido a dos accidentes de tráfico, Bianca da las "gracias" y aconseja a sus seguidores vivir "el día a día como si mañana no existiera".

"No somos conscientes de la vida hasta que desgraciadamente te pasan cosas o pierdes a alguien", señala mientras reflexiona en cómo la vida puede cambiar "de un segundo a otro".