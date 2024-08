Víctor Enguídanos destapa su cita con Adara Molinero y sus conversaciones con Álex Ghita

Víctor Enguídanos , conocido por haber sido uno de los primeros tronistas del ya mítico ' Mujeres y Hombres y Viceversa ', ha regresado a la televisión como invitado en ' Socialité Club ', el programa que se emite en Divinity de lunes a viernes a las 20:00. En su charla con Antonio Santana, ha revelado que tuvo una cita con Adara Molinero cuando la exconcursante de 'Gran Hermano' todavía no era famosa .

Una cita de la que había dado pistas en una ocasión a través de la red social X, donde tuiteó: "Adara es rarilla. Hay que saber llevarla como hice yo... O no" . Víctor ha reconocido que, en realidad, no conoce tanto a la hija de Elena Rodríguez como para haber asegurado tal cosa y que ese tuit es fruto de "lo irónico" que es siempre con sus comentarios en el antiguo Twitter: "La conozco solo de una cita y poco más".

En esa cita, que tuvo lugar antes de que la ahora influencer participase en 'GH 17', fueron al cine - "creo que a ver una de 'Torrente'" - y se dieron "un piquito". El extronista no quiso seguir conociéndola porque la consideró "demasiado espontánea" y cree que a ella tampoco le terminó de convencer él: "Seguramente yo tampoco le gustaría a ella porque no volvimos a quedar. No es mi tipo de chica, sino hubiera vuelto a quedar con ella".