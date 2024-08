Sofía Suescun se pronuncia tras la entrevista sobre su madre: "La más dura de mi vida"

En sus declaraciones, Sofía Suescun contaba que la relación con su madre siempre ha sido complicada y que se siente "culpable" de haber normalizado ciertas actitudes. Fue el 4 de agosto cuando las cosas se complicaron aún más y la influencer vivió, según sus propias palabras, uno de los peores días de su vida. "Mi madre empieza molestarme en el gimnasio y a machacarme al decirme que no debería haber ido, que lo había hecho muy mal y hablando despectivamente de Kiko", decía Maite sobre su paso por 'Supervivientes'. "Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?' Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad", contaba Sofía.