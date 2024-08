Adara Molinero lanza un comunicado tras las últimas declaraciones de Álex Ghita y Miguel Frigenti

Un 'unfollow' hizo saltar las alarmas y una breve oración sobreimpresa en su último vídeo de Instagram - "Yo no perdí, me perdieron" - hizo que sus fans entendieran que Adara Molinero había roto su relación con Álex Ghita , con el que llevaba saliendo desde principios de año de forma intermitente, pues han tenido varias crisis y rupturas a lo largo de este tiempo. Con los rumores proliferando por las redes, el equipo de ' Socialité Club ' se puso en contacto con el entrenador personal, que accedió a hacer unas declaraciones sobre su relación con la exconcursante de 'Gran Hermano' .

Dos testimonios que tuvieron mucho eco en las redes sociales, donde los seguidores de Adara Molinero son muy activos. No obstante, la hija de Elena Rodríguez optaba por el silencio... Hasta ahora, que ha lanzado un comunicado en la red social Threads para anunciar su decisión de no pronunciarse sobre lo ocurrido con ninguna de las personas que han pasado por su vida, rompiendo así con su pasado, en el que habló mucho acerca de sus relaciones sentimentales y de su vida familiar en diversos realities, como 'GH VIP', y programas de televisión, como el 'Deluxe'.

"No voy a hablar de nadie ahora ni en un futuro. Me quedo con que le doy todo a las personas que quiero y soy leal. La vida sigue, con mi interior tranquilo de que siempre me porte bien con cualquier persona que se acercó a mí", han sido las palabras que ha compartido la exconcursante de 'Supervivientes', que también ha admitido que sabe que pierde mucho por no contar su versión de lo ocurrido en las relaciones públicas que ha tenido últimamente: "Siempre seré yo la que quede de "loca" por no contar mi versión de las historias".