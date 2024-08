La extronista de 'MyHyV' sufre un robo y pierde todas sus pertenencias mientras viajaba en tren

La exconcursante de 'Supervivientes' ha grabado un vídeo describiendo al hombre que se ha llevado su maleta

La exnovia de Tom Brusse, muy agobiada, ha explicado que llevaba cosas de lujo y ha ido a denunciar a la policía

Melyssa Pinto ha grabado un vídeo muy agobiada y entre lágrimas. La catalana de 32 años, que se diera a conocer en 'MyHyV', ha pedido ayuda a sus seguidores ante la terrible situación a la que se enfrenta. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha sufrido un robo que le ha dejado en jaque y por el que se ha visto obligada a pedir ayuda a sus seguidores. "Voy a denunciar", ha expresado en redes minutos después del suceso.

La creadora de contenido ponía rumbo al AVE. Se despedía de su novio, Marco Panosian, por unos días. Él se marcha a Madrid para empezar a darle forma a unos proyectos mientras ella aprovechaba para rascar los últimos coletazos del verano marchando a su adorada Costa Brava. Pero todo se ha torcido de una forma estrepitosa.

Aunque no ha dado muchos detalles, al estar en ese estado de nervios en el que ha grabado el vídeo, todo apunta a que el terrible suceso ha ocurrido al bajar del tren. Melyssa Pinto se ha dado cuenta de que su maleta, con todas sus pertenencias y objetos de lujo, no estaba. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, la que fuera novia de Tom Brusse ha empezado a preguntar a los allí presentes si habían visto a alguien llevarse una maleta de Guess... La respuesta era afirmativa.

Esto es lo que ha contado a través de su perfil oficial de Instagram con la intención de recabar todos los datos posibles y tratar de encontrar su maleta. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, Melyssa Pinto ha movilizado a sus seguidores, a los que ha pedido ayuda desesperada: "A ver si alguien me puede ayudar, a ver si alguien, de aquí de Barcelona, está en Sant Celoni, en la estación, y ve a un hombre con una gorra y barba, no sé nada más, porque esto me lo ha dicho un señor...", ha empezado diciendo.

Lo que Melyssa Pinto intentaba decir era que este señor, "con gorra y barba", se ha llevado su maleta. "Cuando me he levantado a coger mi maleta no estaba. La verdad es que llevaba dentro un bolso muy caro y estoy muy agobiada. He mirado a todo el mundo y un señor me ha dicho que había visto a un hombre coger la maleta y bajarse en Sant Celoni, con gorra y barba. Si alguien lo ve, es una maleta Guess, de color marrón, llena de logotipos", ha dicho la joven, intentando dar todos los detalles.