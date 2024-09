Marta Pérez, la joven en estado de mínima conciencia por un batido, mejora tras ser tratada en México y después de dos años de sufrimiento

" Marta fue a México este verano , le hicieron el tratamiento y volvió a los siete días. Lo aconsejable es repetirlo cada seis meses, pero a ver si se puede. Desde el tratamiento en el hospital de Nueva León se han visto pequeños avances, cosas que no habíamos visto desde que le pasó todo esto". Son las novedades del caso de Marta Pérez , la joven de Ibi (Alicante) que hace justo dos años , el 28 de septiembre de 2022, ingirió un batido que, sin saberlo, contenía pistacho y cambió su vida tras sufrir una grave reacción alérgica y un posterior shock anafiláctico que hicieron que entrara en coma y haya permanecido hasta la actualidad en estado de mínima conciencia .

"Si mi hija pudiera volver allí, volvería", precisa la progenitora, que denuncia por otra parte que a su hija "no la han evaluado todavía desde Sanidad sobre su dependencia", por lo que no ha percibido hasta ahora ni un euro en ayudas del Estado. "Y esto se cursó hace mucho, se solicitó hace bastante. Pero es que las listas de espera, por lo visto, pueden ser de un año o dos. Y luego, una vez han valorado a la persona, ¿cuánto van a tardar? ¿un año o dos más? No lo entiendo. Y mi hija es una persona joven, pero también ocurre con personas mayores", precisa María.