Ángel Cristo confiesa el motivo de publicar las fotos del rey y advierte a su madre: "Voy a llegar hasta el final"

"Si mi madre o mi hermana quieren mentir al juez, adelante ellas. Yo no espero nada de ellas", ha comentado Ángel Cristo Jr. El hijo de la artista ha confesado el motivo por el que ha vendido las imágenes después de 30 años: "Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, no me gusta que se haya expuesto todo esto, que el rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero hay que contar la verdad".