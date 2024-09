La exconcursante de 'Gran Hermano 17' confirma su ruptura con Álex Ghita y le lanza un dardo envenenado

En el final de la relación de la ganadora de 'GH VIP' ha habido por medio terceras personas: Miguel Frigenti y Jonan Wiergo

Adara Molinero lanza un comunicado tras las declaraciones de Álex Ghita y Miguel Frigenti

Adara Molinero fue ayer una de las protagonistas de la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria. La ganadora de 'GH VIP' acudió junto a Marta Peñate a la presentación de la nueva entrega de 'Gran Hermano', que se estrenará en Telecinco en los próximos días. Durante el panel, la que fuera concursante de 'GH 17' ha dado unas inesperadas declaraciones sobre su soltería tras romper con su novio, Álex Ghita. Una ruptura que ha salpicado a terceras personas: Miguel Frigenti y Jonan Wiergo.

No solo deslumbró con su espectacular look con transparencias, sacando el máximo partido a su lado más sensual, sino que la hija de Elena Rodríguez no ha pasado desapercibida por sus sonadas declaraciones. Al recordar su paso por Guadalix de la Sierra, que ha tenido la suerte de repetir en varias ocasiones, la creadora de contenido ha aprovechado para actualizar sobre su situación sentimental tras poner punto y final a su noviazgo con el que fuera también su entrenador personal.

Adara Molinero recuerda las veces que se ha enamorado en 'GH'

Adara Molinero pisó la casa más famosa de la televisión en 2016. Después volvió en 'GH VIP', reality del que salió vencedora en 2019. Y tuvo una tercera oportunidad de vivir entre sus cuatro paredes en 'Secret Story', en 2021. Momentos inolvidables para la audiencia, pero también para ella, que ahora ha hecho balance de lo mucho que ha vivido en la que ya es su segunda casa. "He reído, he llorado, me he enamorado varias veces, me he separado...", ha comentado, provocando las risas de los allí presentes.

A lo que Jorge Javier le ha preguntado: "Pero Adara, ¿podrías decir cuántas veces te has enamorado en la casa?". Y ella ha respondido continuando esta misma línea de humor. "A ver, no tantas... tres", ha dicho, después de contar con los dedos. "Estamos esperando otro 'Gran Hermano' para que se vuelva a enamorar", ha apuntado su ahora amiga Marta Peñate. A lo que la ganadora de 'GH VIP' ha recalcado: "Pues sí, ahora sería mi momento porque estoy soltera".

Unas palabras con la que Adara Molinero, de manera definitiva, ha confirmado su ruptura sentimental con Álex Ghita. Aunque se venía rumoreando desde hacía algunos días, estas inesperadas palabras sobre su soltería llegan como la confirmación oficial de su separación. Un abrupto final que ha salpicado a Miguel Frigenti y a Jonan Wiergo.