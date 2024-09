Nagore Robles rompe a llorar al hablar del momento más difícil de su vida

En ese momento de recordar, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha roto y ha empezado a llorar . Sin poder reprimir las lágrimas y con la voz temblorosa , la colaboradora de diversos programas de Mediaset ha explicado el motivo de estos sentimientos irrefrenables. " Me emociono porque me sentí superfuerte y superorgullosa , pero ya os digo que no es fácil... pero es curioso cómo el cuerpo tiene mucha más energía que tu mente, que a veces te boicotea ", ha señalado.

"Yo buscaba respuestas y el camino me dio respuestas", ha reconocido Nagore Robles, que ahora quiere repetir esta misma experiencia, pero con diez de sus seguidoras. "Me ha costado un montón organizar esto, pero lo he hecho con todo el cariño del mundo. El camino de Santiago te acerca a reflexionar sobre ti misma y a conectar contigo de una forma única. Me gustaría formar un grupo respetuoso, donde no juzguemos y no nos juzguemos, llenarnos de autoestima y seguridad", ha expresado la exconcursante de 'Gran Hermano'.