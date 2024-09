Sofía Suescun lanza un dardo a Maite Galdeano tras su denuncia por "abandono animal"

Galdeano, que horas más tarde se sentaba en ¡De viernes! acusando a su hija del hackeo que había sufrido en su cuenta de Instagram (eliminada desde hace varios días), sufre por sus gatos . Desde que Sofía la echara de casa, no ha dejado de suplicar por ellos , pues según ella, Kiko básicamente 'los odia' y ella no les da los cuidados y atenciones que necesitan por culpa de su novio y porque tendría cierta predilección hacia sus perros.

Lupi, Kikín, Galleta, Cuquina... Desesperada, Maite lloraba por sus gatos. "Me fui dos días y la Cuqui estaba desaparecida... No te quiero ni contar ahora, seguro que ni existe...", decía tras la aparición de Lupi, del que no se ha vuelto a saber nada, en un refugio.