Críticas a Sofía Suescun y Kiko Jiménez por sus looks para visitar la Gran Mezquita de Abu Dhabi

Kiko Jiménez y Sofía Suescun se encuentran de vacaciones en Abu Dhabi

La pareja, que trata de desconectar del conflicto con Maite Galdeano, se ha visto envuelta en otra polémica por su vestimenta en el país árabe

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han abandonado España y puesto rumbo a los Emiratos Árabes, donde tratan de desconectar y de olvidarse del conflicto familiar y guerra abierta que se mantienen con Maite Galdeano. Los exconcursantes de 'Supervivientes' se están hospedando en lujoso hotel de cinco estrellas de Abu Dhabi, desde cuya habitación, la pareja ha querido realizar un trend en redes sociales por el que han acabado recibiendo un auténtico aluvión de críticas por sus looks para visitar la Gran Mezquita de Sheikh Zayed, uno de los grandes símbolos del mundo islámico.

El templo, considerado como una de las maravillas del mundo moderno, es un lugar perfecto para fotografiarse. Algo que la pareja de creadores de contenido no ha querido dejar pasar. Pero para visitar esta mezquita - como ocurre en muchos templos sagrados - existe un código de vestimenta que rompe por completo con la manera habitual de vestir de Kiko y Sofía.

A ellos se les exige llevar pantalón largo y codos cubiertos. Las mujeres deben llevar los brazos, piernas y pelo cubierto; no están permitidas las transparencias o prendas ceñidas. Y aunque la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y el colaborador de 'Fiesta' han cumplido a rajatabla con el 'dress code', las redes no han entendido que lo hagan vistiendo ropa propia de la cultura y religión islámica. Algo que han hecho por propia voluntad, ya que no se exige ni es obligatorio.

"Jugar con la libertad de las mujeres vistiéndote así no debería ser una opción, y más sabiendo lo que está pasando en Afganistán", escribe un internauta.

No solo se les ha acusado de apropiación indebida, sino también por el trasfondo de su 'Get ready with us' versión 'arabic'. Que hayan grabado un contenido de tipo 'religioso' y se muestren primero en ropa interior desde la habitación de su hotel también ha sido duramente criticado.

"Ridículos", "Esta mujer tiene que salir siempre enseñando todo, qué pesada hija", "Qué incultura, por Dios", "¿Es necesario aparecer en ropa interior siempre?", "No me ha gustado nada este contenido. A ver, no tenemos que 'disfrazarnos' allí, solo llevar pantalones y una manga y el fular. ¡¡Ya está!!", o "Contenido un poco cogidito con pinzas para mi gusto, con la que está cayendo en estos piases con la mujer. Fuerza a todas ellas!", "Sí, tápate, tápate que falta te hace... ahora sí está en su salsa tu novio"...