Maite Galdeano denuncia entre lágrimas a Sofía Suescun y a Kiko Jiménez por "abandono animal"

" Le han recogido, está en una protectora . El gato está desesperado, llevaba una semana entera en la finca. No hay derecho a lo que estáis haciendo con los gatos. Os habéis ido a Abu Dhabi y habéis dejado a los perros atendidos, pero a los gatos no . Y lo siento hablar así, pero me está llegando al corazón, de verdad, ¿qué miseria es esta?", estalla Maite Galdeano entre lágrimas al hablar de la situación de sus mascotas.

"Sofía, si me estás viendo, por favor, ¿qué está pasando contigo? Esto no lo habrías hecho jamás estando yo. Y no es una manera de ahora yo arremeter contra ti, no lo veas así. Estoy sufriendo por los gatos. Estoy superdesesperada. Piénsalo, por favor, piensa lo que has hecho. Rectificar es de sabios. No está bien dejar una semana a los gatos solos…", expresa la televisiva en este vídeo en el que ha denunciado públicamente la situación de "abandono de sus animales".