"En el viaje de mi vida he descubierto algo muy importante, el renacer empieza en esa niña interior que todavía vive en mi. Hoy soy madre, pero mi esencia sigue conectada con esa niña que todavía guarda sueños y valentía aunque también algún que otro dolor que le gustaría olvidar. Mi pasado familiar está lleno de momentos tristes. Algunos hicieron las cosas mal, otros, lo mejor que pudieron. En medio de todo esto, crecí y me convertí en lo que soy hoy. Con lo bueno, y con lo malo. No soy una víctima de mis circunstancias, mi pasado no me define", asegura la influencer.