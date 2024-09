Anita Matamoros opina sobre Antonio Revilla, el nuevo novio de su hermana Laura, y le manda un mensaje

Anita Matamoros manda un mensaje a Antonio Revilla, del que tiene su propia opinión

La influencer confiesa que su hermana, Laura Matamoros, aún no le ha presentado a su pareja

Anita Matamoros no ha dudado en atender amablemente a los periodistas que se han acercado a hablar con ella durante la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. La influencer no ha querido perderse los desfiles de esta importante cita con la moda, que se celebra estos días en los pabellones de IFEMA. Al ser preguntada por su hermana y su nuevo novio, Antonio Revilla, la hija de Makoke y Kiko Matamoros no ha dudado en dar su opinión sobre la nueva pareja de Laura Matamoros y en mandarle un claro mensaje.

La influencer no ha tenido problema a la hora de admitir que aún no conoce a la nueva pareja de su hermana. Laura, que oficializaba este verano su romance con un millonario empresario padre de dos hijos, aún no ha hecho las presentaciones correspondientes a su familia. Anita, que no siempre ha tenido buena relación con su hermana, no parece estar preocupada por ello.

Con las pilas recargadas tras el verano y con una actitud muy positiva y muy zen, Anita Matamoros ha hablado de la maravillosa etapa en la que se encuentra. Con Johnny Garso, su novio, todo va fenomenal y en su familia están "todos bien". Sobre su hermana Laura no ha dudado tampoco en pronunciarse. "La veo muy bien, me alegro mucho", explica Anita sobre su hermana y lo feliz que parece desde que está con Revilla. "Todavía no ha habido una presentación oficial".

De hecho, aunque dice que "no" conoce a Antonio Revilla (en profundidad), sí que se han visto en persona en alguna que otra ocasión. "Por lo visto ya le conocía, pero yo no me acordaba. Fue hace muchos años, pero yo no me acordaba. No le conozco bien", asegura a los micrófonos de Europa Press mientras hace énfasis en esta última palabra.

Matamoros Giaever tiene referencias sobre y su propia opinión sobre Revilla, al que no se atreve a dar realmente su aprobación. "¿Visto bueno? Supongo que sí, aunque realmente yo no soy quién para darle el visto bueno a nadie", afirma con educación la también hermana de Javier Tudela o Kiko Matamoros.