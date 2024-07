Laura Matamoros tiene nuevo novio: todas las pistas, identidad y pasado de su nueva ilusión

Aunque por el momento ella aún no se ha pronunciado, la hermana de Diego Matamoros parece haberse enamorado (o al menos ilusionado) de un hombre que ya fue noticia en algunos medios por saltarse el confinamiento en plena pandemia para conocer a la que más tarde acabaría convirtiéndose en la madre de uno de sus dos hijos.

"Ayer estuve en un hotel burbuja y coincidí con Laura Matamoros (era mi vecina de burbuja) Fue con un chico con tatuajes , ¿sabes quién es? Me quedé con mucha curiosidad, se los veía muy enamorados ", tras enseñarle una foto, la testigo confirma: "Era ese chico, sí. 100% segura".

Otra persona asegura haberlos visto juntos por Tailandia , viaje al que Laura hacía tras su expulsión de 'Supervivientes'. Desde el paraíso, la influencer no dejó de compartir enigmáticos mensajes con los que ya estaba dando un aviso de que algo pasaba en su corazón.

Aunque la también hermana de Anita Matamoros ha tratado de ocultar a su nueva ilusión de las redes sociales, en la calle no se han escondido y han sido vistos por varios testigos en distintos sitios y en distintos meses.

Laura parece estar muy ilusionada con este hombre, de nombre Antonio. No obstante, tras salir a la luz su identidad, también lo ha hecho su pasado.

Antonio Revilla no solo se habría saltado el confinamiento y permitiendo que su ex, a la que no había visto nunca en persona y conoció a través de Instagram, volase desde Palma de Mallorca a Madrid gracias a "una cita médica" que él le consiguió en la capital.