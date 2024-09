Elena Tablada revela si David Bisbal se ha puesto en contacto con Javier Ungría

Elena Tablada nunca había contado los motivos de su separación con Javier Ungría hasta ahora, que se ha animado a grabar 'Me quedo conmigo' , una docu serie para mtmad cuyos dos primeros episodios ya están disponibles en Mitele. En su charla con la psicóloga Andrea de Vicente, asegura que el exconcursante de 'Supervivientes' le confesó tenerle "manía" a Ella, su hija en común con David Bisbal que ahora tiene 14 años.

También aclaró que nunca le transmitió al cantante estas palabras "tan destructivas" porque a ella misma como madre le habían parecido "una brutalidad". Una información que ha sorprendido mucho y que ha hecho que en su primera aparición pública tras el estreno de la segunda temporada de 'Me quedo conmigo' los reporteros allí congregados le hayan preguntado por la reacción del almeriense ante este relato tan duro .

La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' ha desvelado que David no le ha preguntado nada acerca del tema y que, en realidad, él sí que era consciente "muy por arriba" de lo que había sucedido, aunque nunca quiso darle detalles sobre las palabras exactas que había dicho Javier Ungría sobre la menor porque "no quería meter cizaña".

Otra de las preguntas que le han formulado los reporteros de 'GTres' y de 'Europa Press' es si el artista se ha puesto en contacto con Javier Ungría y la diseñadora ha respondido que no lo cree y que considera que no es necesario: "Al final no tiene nada que hablar con él, con el que tendría del tema que hablar es conmigo y ya lo hizo".