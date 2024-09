Carlo Costanzia, ausente en el desfile de su madre: las declaraciones de Mar Flores

Mar Flores se ha estrenado como diseñadora, y lo ha hecho de la mano de la firma Malne durante la MBFWM , con los que ha creado una colección cápsula. Así, la modelo y empresaria estaba realmente nerviosa, ya que este supone un gran paso para ella dentro del mundo de la moda. Justo por eso, Mar esperaba contar con la presencia de uno de sus principales apoyos, su hijo Carlo, a quien había guardado un lugar privilegiado en el front row del desfile. Es más, incluso había un cartel con el nombre del joven, que finalmente no se ha presentado. ¿El motivo? Sigue siendo una incógnita.

Ese encuentro público entre madre e hijo habría sido la excusa perfecta para callar bocas y demostrar que su relación no se ha visto afectada por ninguna de las especulaciones que les rondan. Sin embargo, este nuevo desplante ha puesto a Mar contra las cuerdas y su reacción ante las preguntas que le han hecho al respecto no puede ser más contundente.

En cuanto la organización del desfile le comunicó que el asiento reservado para su hijo estaba libre, Flores no pudo contener su molestia, según destacan los presentes. Así, se le pudo escuchar decir a modo de queja: "¿Otra vez?, ¿otra vez?" , se habría lamentado respecto a esta sonada ausencia. Y es que esta no habría sido la primera vez que Carlo Costanzia le falla en un evento importante para ella. Poco después, el lugar del joven lo ocupaba el representante de Mar.

Finalmente, el joven no se ha presentado, por lo que esa reacción deja entrever que su madre no fue consciente hasta el último momento de que esa silla quedaría vacía. "Quiero que os sentéis a ver que es lo que he hecho", pedía a la prensa. Mientras que al sacarle el tema de Terelu Campos y Alejandra Rubio, y si la habían felicitado por este nuevo éxito, Mar Flores prefería guardar silencio.