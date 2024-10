Ángel Cristo Jr. se pronuncia ante la denuncia de Manos Limpias a Bárbara Rey: "Solo me preocupa la boda"

Lo ha hecho a los periodistas de Europa Press a los que no solo les ha dado detalles acerca del enlace que se celebrará el próximo jueves 17 de octubre , sino también de su opinión de la acción legal que ha emprendido Manos Limpias contra su madre por "unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos contra la intimidad".

Encogiéndose de hombros y dejando claro por el lenguaje gestual que no le interesa este punto relativo a lo que pueda pasarle a su madre Bárbara Rey, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado acerca de lo que de verdad ahora mismo le interesa: "Yo solo estoy preocupado por la boda" , ha expresado ante los medios.

El escándalo de su madre con el Emérito y las grabaciones han pasado a un segundo plano para el hermano de Sofía Cristo . "Estoy bien, vengo de recoger las cositas de mi traje, de probarme el traje y ya está perfecto todo", ha sido la respuesta que ha dado Ángel Cristo Jr. a la pregunta que le han hecho sobre su madre, recalcando acerca de todo lo demás que "no sé nada" .

Volviendo al único tema que ahora ocupa su pensamiento, el futuro marido de Ana Herminia ha querido también explicar que la fecha de su boda escogida no responde a ningún tipo de indirecta para su madre Bárbara Rey . El 'sí, quiero' de la pareja se celebrará el día del cumpleaños de su padre, Ángel Cristo .

"No queríamos un viernes o un sábado que la finca estaba llena y, de esta manera, un jueves se podía. Cualquier otro jueves de noviembre ya podíamos tener problemas con el tiempo. Es fortuita. No la he elegido porque sea ese día en concreto", ha aclarado el hijo de la vedette con esta fecha polémica.